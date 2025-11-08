BARRIS
Un grup de joves evita la dissolució de l’associació de Mangraners
Es van oferir in extremis per portar la junta
L’associació de veïns dels Mangraners va evitar ahir in extremis la dissolució al presentar-se a última hora una candidatura per rellevar l’actual junta directiva. “L’assemblea havia d’anunciar la dissolució de l’entitat al no haver trobat successors, però llavors un grup de joves va contactar amb mi per agafar les regnes i hem passat de la tristesa a l’alegria”, va explicar la presidenta, Pilar Sánchez.
Aquest grup de joves va posar com a única condició que Sánchez segueixi com a presidenta un any més. “M’ho han demanat per assessorar-los, ajudar-los i ensenyar-los tot el necessari perquè portin bé la direcció de l’entitat, no m’hi he pogut negar i més membres de la junta faran el mateix”, va dir.
Aquesta nova candidatura de joves està liderada per Iker Rodríguez, que rellevarà Sánchez una vegada passi aquest any de transició. “Realment és un alleujament i una alegria que l’associació segueixi viva, això significa que els joves encara tenen aquest sentiment de barri i de voler treballar per ell”, va afegir la dirigent veïnal.
Val a recordar que Sánchez va assumir el càrrec fa ara quatre anys rellevant Juan Gallardo, i llavors es va convertir en la primera associació de veïns de la ciutat en la qual totes les membres de la direcció eren dones. Els principals reptes a què Sánchez s’ha enfrontat durant el seu mandat han estat l’oposició a la construcció d’un crematori pròxim al barri, i la instal·lació de línies elèctriques d’alta tensió al costat de zones poblades.
D’altra banda, l’assemblea dels Mangraners es va celebrar després que aquesta setmana el barri de la Bordeta ratifiqués la llista única per a la nova junta, que està formada per onze persones i liderada per Juanjo Gatius.