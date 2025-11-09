HABITATGE
Les denúncies per okupació a la ciutat de Lleida van créixer un 36% el 2024
Se’n van registrar 94. A la província n’hi va haver 174 i es van incrementar al Segrià i al Pla d’Urgell
Les denúncies per okupació d’habitatges a Lleida ciutat van augmentar un 36% l’any 2024 fins a assolir les 94. Així ho recullen les dades dels Mossos d’Esquadra, que mostren que la comarca del Segrià i la del Pla d’Urgell són les úniques de la província en què les denúncies per aquest tipus van augmentar. En el cas del Segrià l’any passat hi va haver 111 denúncies, un 32,1% més, mentre que al Pla d’Urgell se’n van registrar 15, un 87,5% més ja que el 2023 només n’hi va haver 8. D’altra banda, les comarques en les quals van baixar les denúncies van ser les Garrigues, amb 12 (-29,4%); Urgell, amb 17 (-5,6%); Segarra, amb 2 (-77,8%); Alt Urgell, amb 2 (-66,7%); i la Noguera, amb 11 (-26,7%). Al seu torn, al Pallars Jussà (5), el Pallars Sobirà (1) i el Solsonès, Alta Ribagorça i Val d’Aran (totes amb 0) es van registrar les mateixes denúncies que el 2023. Per municipis, a més de Lleida ciutat es van registrar 3 denúncies a Mollerussa (-25%), 12 a Tàrrega (-20%); 9 a Balaguer (-18,2%); 2 a la Seu d’Urgell (-66,7%) i 3 a Alcarràs (0%).
La subcap executiva dels Mossos, Alícia Moriana, va assenyalar que el 80% de les denúncies són en pisos buits de grans propietaris o fons d’inversió. Va afegir que en el que va d’any les okupacions han baixat un 18,1%, però els intents frustrats han crescut “per l’acció policial” i perquè “els propietaris cada vegada són més conscients”.