SANITAT
Detecten un brot de sarna amb dos casos en un geriàtric públic de la ciutat de Lleida
Segon brot en residències de Ponent
S’ha administrat tractament oral a tots els residents de la segona planta
Dos usuaris de la residència geriàtrica pública Balàfia I van ser diagnosticats amb sarna a finals d’octubre, segons va informar el centre a les famílies i va confirmar el departament de Drets Socials. El centre va afirmar en un comunicat que “hem detectat dos casos d’escabiosi a la segona planta, i per tant considerem que hi ha un brot”. Va explicar que van veure oportú administrar tractament oral a tots els residents i el personal de la planta, després de fer una valoració conjunta amb el departament d’Epidemiologia i “ja que estem en un entorn vulnerable”, va afegir.
El 31 d’octubre es va administrar la primera dosi i es van portar a terme les mesures higièniques i sanitàries estipulades en el protocol a tots els usuaris de la segona planta, de forma preventiva, ja que la sarna “no resulta una malaltia greu, però sí molt molesta”, va afirmar el centre.
Drets Socials va explicar que no s’han detectat més casos a la residència, més enllà dels dos inicials, ja que “comptem amb protocols amb els quals la malaltia es detecta i es controla ràpid amb tractaments de desinfecció i neteja”.
La sarna és una malaltia contagiosa causada per la infestació de la pell per un àcar. Els símptomes més comuns són picors molt fortes i erupcions. Es tracta amb cremes que s’han d’aplicar repetidament.
La residència de persones grans Comtes d’Urgell de Balaguer també va detectar recentment un brot de sarna amb almenys sis afectats, com va informar aquest diari la setmana passada.
Comarques
Detecten un brot de sarna a la residència d’ancians Comtes d’Urgell de Balaguer
Esmeralda Farnell