Detingut un narcotraficant al centre històric de Lleida enxampat amb 26 embolcalls de cocaïna i 22 d'heroïna
L'home, de 46 anys, és reincident pel mateix delicte i també portava més de 900 euros en efectiu a sobre
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a un home de 46 anys, amb antecedents en la venda d'estupefaents, després de veure com venia una dosi de droga a un consumidor habitual a les 12 del migdia al Centre Històric de Lleida.
Els agents, que el van interceptar a la cruïlla del carrer Cavallers i el carrer Tallada, el van registrar i van trobar 26 farcellets amb cocaïna i 22 amb heroïna, i 928,60 euros en metàl·lic. Després d'això el van detenir i el matí d'aquest dimarts ha estat posat en disposició judicial, on haurà d'enfrentar-se a una acusació de delicte contra la salut pública.