UDL
Eleccions a rector amb 12.593 votants potencials
Balsells, l’única que opta a rellevar Puy
Un total de 12.593 estudiants, professors, investigadors i personal tècnic i d’administració de la Universitat de Lleida (UdL) poden votar des d’ahir fins avui al migdia a les eleccions per elegir el nou rector, que tret de sorpresa serà Maria Àngels Balsells al no haver-hi cap altre candidat per rellevar Jaume Puy. Per aconseguir-ho, ha d’obtenir més vots ponderats a favor que en blanc. Les votacions, exclusivament electròniques, van començar ahir a les 9.00 hores i es podran fer fins avui a les 12.00. El vot es pot fer a través de la pàgina web de la UdL i dels QR que s’han penjat pels edificis dels diferents campus de la institució. Els vots estan ponderats en funció dels col·lectius. El que té més pes és el de docents funcionaris i professorat permanentment laboral a temps complet, que pondera un 51%, i el cens està format per 418 persones; el segueixen els estudiants, amb un total de 10.433 i un pes del 22% del total; després el Personal Tècnic de Gestió Administrativa i Serveis (PTGAS), amb 539 persones i que computa el 15%; i finalment es troben la resta de professors, amb 1.203, el vot dels quals pondera un 12%.