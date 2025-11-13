SEGRE

Un foc calcina un contenidor al carrer Ciutat de Fraga

Vista del contenidor afectat per les flames dimarts a la nit. - JOSEP RIBA

Redacció

Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar la nit de dimarts en l’extinció d’un incendi que va calcinar un contenidor al carrer Ciutat de Fraga, a prop del carrer Maragall. Cap persona no va resultar ferida i el foc va afectar parcialment un altre contenidor que era al costat. Els Bombers van rebre l’avís a les 22.23 hores. A la tarda, es va rebre un avís d’una possible fuita de gas al carrer Sant Carles que va resultar ser una falsa alarma.

