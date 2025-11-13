EMERGÈNCIES
Un foc calcina un contenidor al carrer Ciutat de Fraga
Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar la nit de dimarts en l’extinció d’un incendi que va calcinar un contenidor al carrer Ciutat de Fraga, a prop del carrer Maragall. Cap persona no va resultar ferida i el foc va afectar parcialment un altre contenidor que era al costat. Els Bombers van rebre l’avís a les 22.23 hores. A la tarda, es va rebre un avís d’una possible fuita de gas al carrer Sant Carles que va resultar ser una falsa alarma.