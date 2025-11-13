BARRIS
Habiliten 22 pisos de lloguer per a veïns del Secà en un bloc inacabat durant 15 anys
Una promotora ha completat els treballs i preveu que a finals d’any entrin els primers residents. L’associació del barri ja té una llista amb més d’un centenar de persones interessades
Un bloc de 22 habitatges del Secà de Sant Pere que feia uns 15 anys que estava inacabat ha estat completat per una promotora local per llogar-los a veïns d’aquest barri. Es tracta d’un immoble situat entre els carrers Marimunt, Picabaix i Fontanelles la construcció del qual es va paralitzar arran de la crisi econòmica del 2008 i que havia tingut problemes d’okupacions i de plagues de coloms al tenir portes obertes. Des de la paralització fins fa uns mesos, el bloc era propietat de la Sareb, però la promotora Noelsa In 2030 el va adquirir, va acabar els habitatges, els va modernitzar per adaptar-los a la normativa actual i recentment ha obtingut la cèdula d’habitabilitat. L’objectiu de l’empresa és destinar-los a lloguer i, concretament, per als veïns del Secà de Sant Pere que el necessitin o vulguin independitzar-se. Per a això, ha contactat amb l’associació de veïns perquè faci una llista de les persones interessades, i de moment ja n’hi ha més d’un centenar.
“Ens dediquem a reconstruir blocs que van quedar aturats arran de la crisi econòmica, i per a aquest bloc del Secà la seua associació de veïns ens ha ajudat molt en els temes burocràtics i volem que els pisos siguin per als veïns del barri”, va explicar un portaveu de Noelsa In 2030. “Els pisos són de diverses habitacions, els lloguers ronden els 650 euros i la nostra previsió és que els primers veïns hi puguin entrar a viure a finals d’any”, va afegir. Sobre el perfil d’arrendatari que busquen, van precisar que “poden venir tant joves com gent gran, això és igual, però volem que siguin barri, volem oferir els veïns que es puguin quedar”.
L’expresident de l’associació de veïns del Secà, José Carreiro, ha estat un dels principals valedors d’aquesta iniciativa i durant el seu mandat va començar a informar el barri d’aquest projecte i a elaborar una llista d’interessats. “No volem que hi hagi pisos buits i quan ens van informar d’aquesta iniciativa ens vam posar a disposició de la promotora per ajudar-los en el que necessitessin perquè tirés endavant. De moment ja hi ha més de cent interessats, dels quals molts són joves que es volen quedar a viure al Secà i no trobaven pisos”, va dir Carreiro.
D’altra banda, des de la promotora van informar que estan treballant en un altre projecte per “recuperar” un bloc de 12 pisos al carrer Escoles, que també seran de lloguer per a persones del barri.