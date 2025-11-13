Una pediatra del Sant Joan de Déu Terres de Lleida, guardonada amb la medalla al mèrit sanitari del Govern
La doctora Montserrat Esquerda, "pel seu lideratge i influència en el camp de la bioètica a Catalunya, així com per les seves aportacions notables en diversos àmbits com la qualitat assistencial, la salut pública, la genètica i, especialment, l'atenció al final de la vida"
El Govern de la Generalitat ha atorgat a la pediatra Montserrat Esquerda, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, en un acte celebrat aquest dimecres a la tarda al Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané.
Segons el Govern, s'atorga aquesta distinció a la doctora Esquerda "pel seu lideratge i influència en el camp de la bioètica a Catalunya, així com per les seves aportacions notables en diversos àmbits com la qualitat assistencial, la salut pública, la genètica i, especialment, l'atenció al final de la vida".
En l’edició de 2025, han estat quinze els guardonats pels seus mèrits i aportacions en l’àmbit de la salut. La distinció de la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, es crea amb l’objectiu que la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Salut, pugui honorar les persones que s’hagin destacat de manera significativa pels serveis prestats en ordre al progrés i la millora de la sanitat.
D'altra banda, aquesta setmana la doctora Montserrat Esquerda participarà en el Congrés Ethicare 2025 organitzat per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Fundació Hospitalàries, amb una conferència titulada High tech, High Touch en l'atenció a les persones.