PAERIA
Ronda de visites a tots els barris per avaluar la millora de l’enllumenat públic
La Paeria farà una ronda de visites per tots els barris de la ciutat per presentar les millores que faran en l’enllumenat públic i recollir propostes dels veïns. La primera es va fer ahir al Secà de Sant Pere, on es van presentar els nous fanals que s’instal·laran al barri.
Al seu torn, els veïns també van poder plantejar idees per eliminar els punts foscos i millorar el servei. Aquest nou contracte de manteniment preveu renovar un total de 14.545 fanals i eliminar els 217 punts foscos detectats. Preveu una dotació de 31,2 milions d’euros per als propers 12 anys i compta amb una ajuda estatal de 8 milions d’euros per renovar tots els punts de llum.
Una inversió que permetrà que Lleida sigui la primera gran ciutat de Catalunya que tingui tot l’enllumenat públic amb tecnologia led. El pròxim barri que el govern municipal visitarà serà el de la Bordeta.
Taller sobre sostenibilitat
D’altra banda, la Paeria celebrarà el 20 de novembre a les 18.30 hores a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol un taller perquè els veïns aportin idees per millorar la sostenibilitat de la ciutat. El procés forma part de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).