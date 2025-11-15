PARTITS
Albiach demana a Lleida més inversió en habitatge per rehabilitar barris
Insta el Govern a fer complir la llei i multar els que no apliquen límits al lloguer
La portaveu dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va reclamar ahir a Lleida augmentar la inversió prevista en el Pla de Barris de la Generalitat per promoure la construcció i rehabilitació d’habitatges. Va assegurar que a Catalunya “tenim barris sencers que estan enfonsats, apuntalats, que hi ha infrahabitatge, que hi ha sobreocupació i que necessiten una rehabilitació integral”. Va remarcar que el món local “ha fet el seu treball elaborant propostes”, però que ara el Govern hauria d’incrementar la dotació prevista per al Pla de Barris, que és de 200 milions d’euros anuals, ja que “és insuficient” per a les necessitats actuals dels municipis.
Una demanda que va fer en una visita amb els diputats dels Comuns per reunir-se amb entitats de diferents sectors acompanyats per la regidora del Comú a la Paeria, Laura Bergés. Albiach també va instar el Govern a ser “implacable” a fer complir la llei d’Habitatge. “És importantíssim ser implacable amb tots aquells que fan frau de llei amb els límits del lloguer”, va assenyalar.
Sobre els pressupostos de la Generalitat, la líder dels Comuns al Parlament va assegurar que el seu partit “vol asseure’s a negociar”, però va advertir el Govern que “no ho farem fins que no es compleixin els acords que hem pactat anteriorment”.
Albiach també va parlar de Junts i el va instar a decidir-se “si està del costat del bloqueig o si està del costat d’estrènyer el govern espanyol amb tota l’exigència”. En aquest sentit, va desitjar que el partit de Carles Puigdemont “reflexioni i entengui que aquesta situació de bloqueig és no fer política”, ja que va assegurar que l’únic que fan és “donar oxigen al PP i a Vox”.