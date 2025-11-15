Comencen les obres per estendre el carril bici de Prat de la Riba fins a Pardinyes
El pròxim dilluns s'inicien les obres per prolongar el carril bici de l’avinguda Prat de la Riba cap a Pardinyes, en el tram entre Príncep de Viana i la rotonda del carrer Baró de Maials. Els treballs obligaran a reduir temporalment el trànsit a un carril per sentit i inclouen la creació de 433 metres de nou carril bici, així com un pas ciclable transversal de 95 metres sobre el cobriment de les vies. També es reordenarà la mobilitat, es retiraran elements centrals de la calçada i s’adaptaran passos de vianants i senyalització.
El projecte incorpora, a més, una millora de l’accessibilitat a l’entorn de Comtes d’Urgell, amb l’eixamplament de voreres, plantació de 22 arbres i una reorganització dels vials per facilitar l’accés a la futura estació d’autobusos. En total, les actuacions abasten més de 17.000 m², tenen un cost de prop de 850.000 euros i un termini previst de tres mesos i mig, finançats amb fons europeus Next Generation EU.