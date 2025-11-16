PROGRAMES
L’IMO de Lleida inicia una nova edició del servei Orienta per recolzar persones aturades
També ajudarà en situacions de precarietat laboral per a millorar l’ocupabilitat, i compta amb 270 usuaris
L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) dona el tret de sortida aquest dilluns al Servei d’Orientació Laboral Orienta, adreçat a persones aturades o en situació de precarietat laboral.
És una iniciativa d’orientació i acompanyament per a afavorir la inserció laboral i l’ocupabilitat. Durarà un any i atendrà unes 270 persones.
El projecte ofereix accions d’orientació individual i grupal, a part de sessions de suport per definir objectius professionals, i millorar competències bàsiques, tècniques i transversals. A més, es realitzaran activitats de contacte amb empreses del territori i d’accés a la formació de recursos externs.
L’atenció és oberta a tothom inscrit com a demandant d’ocupació al SOC, sense límit d’edat.