La Paeria obre una nova convocatòria per obtenir un hort familiar a la partida de Rufea
S'ofereix una parcel·la de 100 m2, i n'hi ha una vintena de disponibles
L'ajuntament de Lleida ha obert un nou període de sol·licituds per aconseguir un hort familiar a la partida de Rufea. Actualment, hi ha vint parcel·les disponibles de 100 m2 cadascuna.
El termini finalitza el 4 de desembre, i els horts s'adrecen a famílies empadronades a Lleida o bé a entitats socials, que poden presentar projectes d'agricultura social. En aquest cas, poden obtenir més d'una parcel·la.
El preu establert del lloguer és de 168,20 euros anuals, que inclou l'aigua de reg, a banda de l'abonament d'una fiança de 75 €. El contracte és de 4 anys prorrogables.
El projecte Horts Familiars de Rufea va començar l'any 2011, i ofereix als usuaris una parcel·la per a cultivar-hi hortalisses, verdures o flors. També té l’objectiu de sensibilitzar sobre els valors de l’Horta de Lleida i els sistemes de producció agraris respectuosos amb el medi ambient, a més de donar fruits per l’autoconsum de les famílies, el contacte amb la natura i facilitar l’exercici físic entre els usuaris.
Els horts familiars de Rufea permeten el cultiu d’hortalisses tant d’estiu (tomàquets, enciams, carabassons, ceba, pebrots…,) com d’hivern (col, bròquil, porros, cebes, espinacs, bledes, entre altres).