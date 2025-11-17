FRUITURISME
Aitona estén a l’oliva la seua oferta de turisme de vincle agrari
Aitona ha ampliat a la recollida de l’oliva la seua oferta de fruiturisme. Vint persones, entre visitants, guies i responsables de les explotacions agràries, van participar ahir en la primera experiència amb aquest producte agrari, en una jornada que va incloure, a més de la recol·lecció i les explicacions sobre aquesta tasca agrícola, una degustació de productes locals acompanyada del vermut El Polvorí, de Raimat. L’esdeveniment, que va comptar amb el suport d’Oli Serrabrisa, se suma als que s’han fet en els últims mesos al voltant de les nous, la fruita de llavor, la d’os (préssec, nectarina i paraguaià) i, també, la cirera i l’albercoc. Totes se sumen a les relacionades amb la floració, que obren la campanya al març.