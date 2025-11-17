CULTURA
Alguaire premia amb el Josep Lladonosa Núria Preixens i Marta Trepat
La historiadora Núria Preixens és la guanyadora de la 36 edició del Premi Josep Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans amb el treball L’Almoina de Lleida al segle XIV: una institució d’assistència i caritat. El guardó es va entregar ahir en una acte al santuari de la Mare de Déu del Merli d’Alguaire, durant el qual també es va distingir la psicòloga Marta Trepat amb el Premi d’Honor Josep Lladonosa. Hi van assistir diverses autoritats, entre les quals el director de l’IEI, Andreu Vázquez, l’alcalde, Joan Guillaumet, i l’historiador Manel Lladonosa, que presideix el patronat que atorga aquests premis.
Preixens, col·laboradora de l’IEI i docent en els seminaris que organitza el Servei de Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental d’aquesta institució, va rebre el premi per un treball sobre l’Almoina de Lleida: una institució benèfica fundada al segle XII, administrada pel Capítol de la Seu Vella i la tasca principal de la qual era l’alimentació de pobres, pelegrins, viudes, orfes, malalts i ancians. El premi està dotat amb 4.000 € que aporta l’IEI. Quant al Premi d’Honor, es va reconèixer Trepat per la seua aportació a la psicologia, per haver estat pionera i introductora de la psicoanàlisi a Lleida des del 1972 i per la seua tasca docent a la UdL.