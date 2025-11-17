LABORAL
La vaga de xòfers de bus interurbans aconsegueix tenir un seguiment de més del 80%
Denuncien que els treballadors lleidatans cobren 400 € al mes menys que els de la resta de Catalunya i Aragó. Acusen Alsa d’esquirolatge per portar conductors de Barcelona per cobrir els serveis
Els conductors d’autobusos interurbans de Lleida van anar ahir a la vaga per reclamar millores salarials i que els seus sous s’equiparessin als de Girona, Tarragona, Barcelona i Aragó, que perceben una mitjana de 400 euros al mes més que els xòfers lleidatans. L’aturada va tenir un seguiment d’entre el 80% i el 85% a Lleida i de més del 90% a Vielha. A la capital del Segrià van bloquejar l’entrada del baixador d’avinguda Catalunya de 10 a 12 hores i de 17 a 19 hores. Paral·lelament, a la capital de la Val d’Aran van tallar la carretera N-230 a l’altura de l’avinguda Castiero d’11 a 12 i de 18 a 19. Els sindicats es van mostrar molt satisfets amb el seguiment de la vaga i van destacar que es van respectar els serveis mínims pactats del 33%. Tanmateix, també van criticar esquirolatge per part de l’empresa Alsa, la qual van acusar de portar conductors de Barcelona perquè fessin els serveis de tarda de Lleida. Ho denunciaran davant la Inspecció de Treball de la Generalitat.
“Els conductors de Lleida estan cobrant 400 euros menys que la resta de Catalunya, el salari base és de 1.187 euros a Ponent i veiem que hem de conduir 12 hores amb la responsabilitat de portar vides a destinació”, va denunciar Joan Riba, responsable de transports a Lleida de CCOO. “Aquesta precària situació provoca que cada vegada sigui més difícil trobar conductors, i més encara a Lleida”, va afegir. Per la seua part, Isabel Rodríguez, responsable de serveis i mobilitat d’UGT, va dir que, a més de l’equiparació salarial, “demanem que a Aran es cobri un complement per com de cara que s’ha tornat la vida allà, a més d’un plus per treballar els diumenges, que ja apliquen a les altres províncies però aquí no”. Al seu torn, la secretària general d’UGT, Joana Mor, va qualificar d’“escandalós” que a Lleida “tinguem convenis per sota de la resta de Catalunya i Aragó, no s’entén aquest greuge comparatiu”.