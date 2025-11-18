MEDI
Lleida utilitza aigua regenerada per regar carrers i zones verdes
La depuradora tracta la residual perquè sigui apta per a aquests usos. Projecte per bombar-la a tres punts de la ciutat
La Paeria utilitza aigua regenerada per netejar els carrers i regar zones verdes des de l’any 2022, en lloc d’aigua potable com feia fins llavors, fet que havia provocat queixes. Es tracta d’una mesura acordada en temps de sequera, que consisteix a usar aigua residual que, després de ser depurada, rep un tractament addicional per poder reutilitzar-la en usos no potables, com el reg i la neteja urbana.
L’aigua regenerada es produeix a l’estació depuradora de Lleida, ubicada a la partida de Sot de Fontanet, a l’Horta, on el servei de neteja de la concessionària Ilnet i el de parcs i jardins carrega els camions cisterna.
Actualment, s’està acabant de redactar un projecte que preveu el bombatge d’aquest tipus d’aigua fins a tres nous punts de recàrrega a la ciutat, fet que n’agilitzarà l’aplicació i evitarà la despesa de combustible dels vehicles que s’han de desplaçar a la depuradora per omplir les cisternes. L’objectiu de l’ajuntament és tenir-ho operatiu el proper any.
80 metres cúbics per segon
La depuradora té capacitat per produir vuitanta metres cúbics per segon d’aigua regenerada. Per això, reté una part de la que anava a abocar al riu després de depurar-la i la filtra, la desinfecta amb llamps ultraviolat. Els camions que la utilitzen s’emporten al voltant de vuitanta metres cúbics per dia.
Jordi Palatsí, cap de la planta, explica que “a la depuradora arriba més aigua a l’estiu que a l’hivern, com ocorre a les de la costa, però aquí no succeeix perquè hi hagi més població, sinó perquè arriben les escorrenties del reg”.
És a dir, hi ha molts retorns de reg que pararan a la xarxa de clavegueres i això augmenta el cabal que arriba a la depuradora i incrementa el de mala qualitat (amb restes d’adobs i sulfats).
En aquest sentit, Jaume Giribet, delegat d’Aqualia, apunta que “estem intentant separar la xarxa de clavegueres dels retorns de reg”. Aquesta aportació s’està reduint amb operacions com l’“aïllament” del col·lector del Noguerola i d’altres.