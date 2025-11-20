PAERIA
L’oposició tomba en comissió la pròrroga a Ilnet
PP, ERC, Junts i Vox rebutgen ampliar 4 mesos el contracte fins a l’abril. Carreguen contra la “mala planificació” del govern
La pròrroga de quatre mesos del contracte de neteja i recollida de residus prevista pel govern va ser rebutjada ahir en la comissió de Gestió de la Ciutat al votar-hi en contra la majoria de l’oposició (PP, ERC, Junts i Vox), deixant sol el PSC, que hi va votar a favor, i el Comú es va abstenir. El govern va plantejar aquesta ampliació de concessió a Ilnet mentre es resol l’adjudicació del nou contracte, que va ser licitat al març. Val a destacar que la concessió va expirar el 2018 i l’ajuntament ha anat encadenant pròrrogues, l’última fins a final d’aquest any. Els grups van rebutjar aquesta nova després d’assegurar que les prestacions són insuficients per a les necessitats de la ciutat, que l’actual contracte preveu una prestació forçosa del servei fins que el nou estigui llest i que aquesta situació es deu a la “mala planificació” del govern. Per tot plegat, si finalment el govern decideix portar la pròrroga al ple de demà, tret que hi hagi un gir de guió d’última hora, no tirarà endavant.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va ser clar. “Hi hem votat en contra perquè un govern en minoria i ensuperbit no pot seguir gestionant d’esquena a la ciutadania”.
Més tècnic va ser el portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, que va detallar que “la proposta consta de dos pròrrogues, la primera de l’1 de gener al 16 de març, en què estem d’acord al ser el termini màxim que preveu el contracte, i la segona d’aquell dia fins al 30 d’abril, que rebutgem”.
El motiu és, segons Falcó, “que l’actual contracte preveu que, en cas que aquest s’acabi i no es pugui posar en marxa el nou es pot demanar una prestació forçosa del servei, de manera que no calen pròrrogues”.
La portaveu de Junts, Violant Cervera, va assenyalar que l’actual “és un contracte vell i insuficient que fa anys que no respon a les necessitats de Lleida” i va reclamar que no s’apliqui la pujada de taxes prevista el 2026 fins que no entri en vigor el nou contracte. “La ciutadania no es mereix pagar les conseqüències d’una mala planificació”, va afegir.
Al seu torn, el Comú va criticar que “continuem prorrogant un contracte insuficient” i que, com va passar amb el dels busos, “quan arribem al final no tenim la feina feta”.
En la comissió també es va informar de la cessió d’una coberta municipal per a una comunitat energètica ciutadana, anomenada La Vilanoveta, i de la subvenció d’1,2 milions d’euros que ha demanat a la Generalitat per millorar 14 equipaments esportius.