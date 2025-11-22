Una trentena de lleidatanes creen una síndria de ganxet gegant per reivindicar la pau i els drets humans
A Lleida, més de trenta dones teixidores han unit esforços per crear una síndria gegant de ganxet en suport al poble palestí. La iniciativa, impulsada per La Guerrilla del Gilda, ha donat com a resultat una peça artesanal de llana de més de dos metres i 25 quilos que es penjarà a l’avinguda de Blondel, prop del Pati de les Comèdies, amb el suport de la Regidoria de Cooperació.
La síndria, convertida internacionalment en un símbol de la causa palestina pels seus colors, es mantindrà exposada durant les festes de Nadal en una estructura situada a tocar del monument del Liceu Escolar. La ubicació vol evocar també el record dels infants —tant palestins com lleidatans— que han patit les conseqüències de la guerra.
L’obra és fruit del treball col·lectiu del grup de dones de La Guerrilla del Gilda, actiu des de 2012 i dedicat a reivindicar l’espai públic, el temps pausat i el valor de les creacions fetes a mà amb esperit col·laboratiu i consciència social.
Amb aquesta acció artística, la Paeria vol reforçar el seu compromís amb la promoció de la pau, el respecte als drets humans i el rebuig de qualsevol forma de violència. El consistori expressa la seva preocupació per la situació a Gaza —inclosa la crisi extrema de fam— i dona suport a les iniciatives ciutadanes que busquen visibilitzar la solidaritat de Lleida amb la població civil afectada pels conflictes armats arreu del món.