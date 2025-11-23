UNIVERSITAT
El segon tribunal recolza la col·locació d'un professor sota sospita de la Universitat de Lleida
Un equip amb quatre membres externs de cinc elegeix el mateix candidat
Un segon tribunal amb més presència externa que interna de la UdL ha avalat en la repetició del procés de selecció d’un professor la decisió d’un altre en l’actuació del qual va concloure la Comissió de Reclamacions que hi havia hagut “desviació de poder” a favor d’un aspirant que formava part del mateix projecte d’investigació que dos membres del tribunal. Fonts de la UdL van confirmar que la repetició del procés de selecció del titular d’aquesta plaça, de professor lector en un departament d’Informàtica de l’Escola Politècnica, ha acabat amb el mateix resultat que el primer procés.
Repetició del procés
En qualsevol cas, el resultat del concurs és susceptible de ser recorregut davant dels òrgans interns de la Universitat de Lleida i, posteriorment, en la via judicial. No obstant, fins a la data no s’ha donat cap de les dos opcions. Després del dictamen de la comissió, l’ara rector sortint de la UdL, Jaume Puy, va optar per ordenar la repetició del procés amb un altre tribunal i posposava al seu acabament l’eventual adopció de mesures disciplinàries contra els dos professors a qui l’òrgan de control atribuïa la “desviació de poder”.
Els assenyalats eren Marta Oliva, professora del departament d’Enginyeria Informàtica i Disseny Digital i vicerectora d’Estratègia Digital i Noves Tecnologies de l’equip de govern sortint de la UdL, i Roberto García, professor agregat d’aquesta mateixa àrea.El segon tribunal va estar integrat per quatre membres externs a la UdL i només un d’origen intern, mentre que en el primer era tres i dos. Segons les fonts consultades, “la diferència de puntuació entre els dos aspirants ha estat ara més gran que en el primer procés i a favor del mateix candidat. Això ratifica l’encert de no haver adoptat mesures disciplinàries preventives”.
Així mateix, la Comissió de Reclamacions va adoptar el seu dictamen sobre l’actuació dels integrants del primer per unanimitat.