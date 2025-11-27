Pané diu que a Lleida no val la pena tractar els ictus 24 hores perquè la mortalitat és inferior a la mitjana
La consellera admet que a l'hospital Arnau de Vilanova falten professionals
La consellera de Salut, Olga Pané, ha apuntat que a Lleida i Tarragona, amb una mortalitat per ictus inferior a la mitjana catalana, no val la pena que el servei d’atenció a les trombectomies funcioni les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. Ho ha dit en compareixença a la comissió de Salut del Parlament i a preguntes dels diputats de Junts. Pané si que ha admès que els hospitals Arnau de Vilanova de Lleida i Joan XXIII de Tarragona tenen falta de professionals i també que si el servei ampliés el seu horari, els sanitaris haurien de lliurar l’endemà i no podrien fer altra feina.
La consellera ha recordat que quan el tractament d’un pacient és necessari a la nit o al cap de setmana, es deriven a Bellvitge i ha apuntat que la disponibilitat dels procediments a 12 hores diàries incloent dissabte i diumenge a Lleida i Tarragona, “és un objectiu”.
Segons la consellera Pané, la mortalitat per trombectomia amb pacients després del tercer mes de l’ictus se situa a Tarragona en un 16%, a Lleida al 18% i la mitjana catalana és del 21%.