TRIBUNALS
Tres judicis en dos dies per delictes contra la llibertat sexual a l’Audiència
Amb peticions de fins a 8 anys de presó
L’Audiència de Lleida té previst celebrar la setmana vinent tres judicis en dos dies per delictes contra la llibertat sexual. El primer serà dimecres. A la banqueta s’asseurà un home acusat de fer tocaments a una amiga durant una festa el novembre del 2020. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer i la Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó per al processat com a suposat autor d’un delicte d’abús sexual. A més, sol·licita deu anys més de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima de deu anys i que indemnitzi la denunciant amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats.
Els altres dos judicis estan fixats per al dijous 4. En el primer es jutjarà un home acusat de fer tocaments a la seua filla de 14 anys aprofitant que dormia. El Ministeri Públic sol·licita una condemna de set anys i mig de presó i vuit més de llibertat vigilada. A més, demana que se li retiri la pàtria potestat durant tres anys i indemnitzi la víctima amb 3.000 euros. Els fets haurien tingut lloc el maig del 2023 i l’home hauria demanat a la filla que no ho expliqués.
Posteriorment, es preveu que sigui jutjat un home que l’agost del 2024 hauria abordat una dona al carrer i li hauria fet tocaments en un portal. La Fiscalia fa una petició de vuit anys de presó i vuit de llibertat vigilada. Així mateix, el Ministeri Públic també demana una ordre d’allunyament de 100 metres durant una dècada i que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros pels danys morals.
Tots dos casos van ser investigats pel jutjat d’Instrucció 2 de Lleida.