Maria Àngels Balsells pren possessió com a primera dona rectora de la Universitat de Lleida
Entre els seus objectius hi ha combatre l'absentisme
La catedràtica de Pedagogia i fins ara directora de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells Bailón, ha pres possessió aquest divendres del càrrec de rectora de la UdL, la primera dona en fer-ho. Balsells ha agraït "el suport rebut per part de la comunitat educativa" -va obtenir el 80% dels vots- per poder tirar endavant el seu projecte i ha dit que entre els seus objectius hi ha combatre l'absentisme. L'acte de presa de possessió s'ha celebrat al campus de Cappont i ha estat presidit per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha anunciat la implementació del quart any de contracte als nous doctorands del centre a partir del curs vinent.
Balsells ha explicat que li preocupa l'absentisme universitari i que en el seu mandat vol treballar perquè els campus estiguin "vius". "Hem de reinventar-nos totes les universitats, perquè això passa aquí i passa a totes les universitats", ha indicat la rectora, que ha afegit que entre les accions per aborda-ho hi ha "segurament un canvi de models docents, fer una docència més moderna, més innovadora i més connectada amb la pràctica", ha indicat.
Pel que fa a fiançament, Balsells ha celebrat l'anunci de la consellera d'aplicar el quart any de contracte dels doctorands a partir de l'any vinent i ha dit que és "una gran notícia" i un "primer regal de mandat". "És realment una molt bona notícia perquè això provocarà una millora en la qualitat i també en la quantitat d'estudiants de doctorat", ha argumentat.
Per la seva banda, la consellera Núria Montserrat ha indicat que l'aplicació del quart any afectarà els nous estudiants de doctorat dels tres centres on els contractes encara eren de tres anys, entre ells la UdL. "Érem conscients que per algunes disciplines era realment molt difícil que els estudiants poguessin realitzar les tesis en temps i forma en tres anys", ha explicat.
A més, la consellera de Recerca i Universitats s'ha reunit abans de l'acte de presa de possessió de la rectora Balsells amb estudiants de Medicina arran de l'alarma que va generar la creació d'una nova unitat docent de Medicina al campus d'Igualada i el possible trasllat d'alumnes a aquest centre. Montserrat ha volgut aclarir que el trasllat a l'Anoia per acabar els estudis serà "voluntari" i que a partir del curs vinent la universitat ja oferirà una vintena de places a estudiants de sisè que s'hi vulguin acollir. També ha remarcat que la nova unitat "garantirà la qualitat acadèmica i de docència".
A l'acte també ha pres possessió al càrrec la nova presidenta del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), la directora corporativa de Desenvolupament i gestió de persones del Grup Vall Companys, Carmina Chia, que ha agafat el relleu de l'empresari targarí Delfí Robinat.