Lleida mantindrà el centre Europe Direct amb finançament europeu fins al 2030
La Comissió Europea ha tornat a seleccionar l’Ajuntament de Lleida per acollir el centre d’informació Europe Direct, dins de la xarxa implantada a tots els països de la Unió Europea. La Paeria ha estat triada entre més de 60 propostes a Espanya, on es preveu la creació de 35 centres entre els anys 2026 i 2030.
Europe Direct Lleida ofereix informació sobre les institucions, polítiques i programes de la UE, assessorament sobre mobilitat juvenil i activitats de divulgació, com les xerrades “Europa a l’abast”, conferències, debats i exposicions. També participa en celebracions del Dia d’Europa i col·labora amb la Representació de la Comissió i del Parlament Europeu a Barcelona. El servei comptarà amb un finançament europeu d’uns 40.000 euros anuals.
A Catalunya, els altres centres seleccionats són els de Tarragona, Girona i Barcelona, amb els quals es realitzaran activitats i campanyes conjuntes. Les activitats de Lleida es difonen a través del butlletí mensual Europa en un click.
L’Ajuntament de Lleida realitza aquesta tasca des de 1995, i entre 2023 i 2025 s’han impartit 77 xerrades i tallers a 2.097 alumnes de secundària, incloent iniciatives com “Europa a l’abast” i tallers sobre desinformació amb l’associació Learn to check. A més, col·labora amb els centres participants al programa “Escoles Ambaixadores” del Parlament Europeu.