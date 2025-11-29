SEGRE

Lleida mantindrà el centre Europe Direct amb finançament europeu fins al 2030

El passat mes de maig alumnat de diversos instituts va interpretar l’Himne d’Europa davant l'Auditori per commemorar el Dia d'Europa

El passat mes de maig alumnat de diversos instituts va interpretar l’Himne d’Europa davant l'Auditori per commemorar el Dia d'EuropaAjuntament de Lleida

Publicat per
Redacció
Guissona

Creat:

Actualitzat:

La Comissió Europea ha tornat a seleccionar l’Ajuntament de Lleida per acollir el centre d’informació Europe Direct, dins de la xarxa implantada a tots els països de la Unió Europea. La Paeria ha estat triada entre més de 60 propostes a Espanya, on es preveu la creació de 35 centres entre els anys 2026 i 2030.

Europe Direct Lleida ofereix informació sobre les institucions, polítiques i programes de la UE, assessorament sobre mobilitat juvenil i activitats de divulgació, com les xerrades “Europa a l’abast”, conferències, debats i exposicions. També participa en celebracions del Dia d’Europa i col·labora amb la Representació de la Comissió i del Parlament Europeu a Barcelona. El servei comptarà amb un finançament europeu d’uns 40.000 euros anuals.

A Catalunya, els altres centres seleccionats són els de Tarragona, Girona i Barcelona, amb els quals es realitzaran activitats i campanyes conjuntes. Les activitats de Lleida es difonen a través del butlletí mensual Europa en un click.

L’Ajuntament de Lleida realitza aquesta tasca des de 1995, i entre 2023 i 2025 s’han impartit 77 xerrades i tallers a 2.097 alumnes de secundària, incloent iniciatives com “Europa a l’abast” i tallers sobre desinformació amb l’associació Learn to check. A més, col·labora amb els centres participants al programa “Escoles Ambaixadores” del Parlament Europeu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking