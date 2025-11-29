Millores en la gespa artificial del CF Recasens
La Paeria de Lleida ha dut a terme durant els mesos d’octubre i novembre diverses actuacions de reparació a la gespa artificial del CF Recasens. Les millores s’han centrat en una dotzena de punts del complex esportiu on s’havien detectat desperfectes, tant al camp de futbol 11 com als de futbol 7 i futbol 5.
Els treballs han estat executats per una empresa especialitzada en superfícies esportives, amb l’objectiu de garantir unes condicions òptimes i segures per als esportistes que utilitzen diàriament aquestes instal·lacions. Malgrat les intervencions, els entrenaments dels equips de la Secció Esportiva AEM Lleida s’han pogut mantenir amb normalitat.
Aquesta actuació forma part del pla de manteniment continuat de la Regidoria d’Esports per preservar el bon estat dels equipaments municipals. Es tracta d’una reparació puntual mentre s’espera la futura renovació de la gespa artificial del CF Recasens, inclosa en el Pla d’inversions en equipaments esportius i acordada entre el govern municipal i Junts per Lleida dins de l’acord d’estabilitat pressupostària per al 2025.