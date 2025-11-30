RELIGIÓ
Comunió de les 9 confessions de Lleida
Centres de culte de la ciutat obren les portes durant el cap de setmana per “trencar prejudicis”. L’oratori de l’associació islàmica Ibn Hazm a Cappont obrirà abans del final d’any
Lleida promou una comunió entre les nou confessions religioses que conviuen a la ciutat durant aquest cap de setmana amb La nit de les religions, iniciativa de la Generalitat que arriba per primera vegada a la capital amb l’objectiu que “la ciutadania conegui i pugui accedir als diferents centres de culte que hi ha a la ciutat per trencar prejudicis i possibles estereotips”, segons va explicar ahir l’edil de Participació, Roberto Pino. Va visitar el –gairebé acabat– nou oratori de l’associació islàmica Ibn Hazm a l’avinguda Alacant, així com els oratoris Iman Malik i Alouma, i va participar en actes a l’església adventista del Setè Dia, amb la comunitat dels Cristians de Jehovà, a la parròquia Santa Maria Magdalena i amb el consell evangèlic Terres de Ponent. Els edils Carlos Enjuanes i Pilar Bosch es van reunir amb representants de la comunitat hindú Brahma Jumaris i van participar en actes a l’església de Sant Llorenç, a l’Ortodoxa Romanesa i a la de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Avui visitaran més temples.
A Lleida ciutat conviuen 80 esglésies catòliques, 24 d’evangèliques o ortodoxes, 5 temples musulmans, 3 d’esglésies orientals, un Saló del Regne dels Testimonis de Jehovà, 2 temples budistes, un adventista del Setè Dia, un altre de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies i un més de la Fe Bahà’í (una religió abrahàmica monoteista), segons les últimes dades de la Generalitat que el bisbat va fer públiques al juliol.
En conjunt, els municipis de la diòcesi de Lleida acullen 341 centres de culte d’11 confessions diferents. El 83% (284) són catòlics, seguits de lluny per les esglésies evangèliques, amb 26, i les mesquites islàmiques, amb 15.
Ibn Hazm
La comunitat islàmica més gran de Lleida, Ibn Hazm, ja gairebé ha enllestit les obres del nou oratori que esperen obrir abans que acabi l’any a l’avinguda Alacant, a Cappont. Gràcies a aquest espai, amb un aforament de 200 persones, ja no hauran de fer les pregàries als coberts de la Fira entre dilluns i dijous, però sí que hauran de seguir allà els divendres, els dies més freqüentats. “Estem negociant amb els grups i buscant solucions perquè puguin construir un temple més gran perquè els divendres no resin al carrer”, va explicar Pino. De moment, tots els grups de l’oposició han manifestat que no votaran a favor de l’adjudicació directa d’un solar al polígon d’Els Frares perquè l’associació hi construeixi una mesquita.