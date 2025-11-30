SANITAT
“Fa un any que esperem dos operacions i no tenim data”
Un lleidatà de 74 anys amb Alzheimer no rep cita per a cirurgies de la pròstata i una hèrnia . Porta una sonda des de fa vuit mesos i ha perdut 20 quilos
El cas del Joan, un lleidatà de 74 anys que fa gairebé un any que espera una operació de pròstata i una altra d’una hèrnia per a les quals encara no té dates assignades a l’hospital Arnau de Vilanova, ha fet que la seua família posi el crit al cel. “Pateix Alzheimer i porta posada una sonda des de fa vuit mesos, li costarà molt remuntar”, explica la seua filla, que lamenta que el seu pare encara no té agendada la cirurgia de la pròstata malgrat que va fer el preoperatori fa deu mesos. “No hi ha previsió, ni orientació, ni cap explicació que ens permeti entendre aquesta espera interminable”, indica.
A més, l’hèrnia provoca forts dolors i vòmits constants a l’afectat, fins al punt de perdre 20 quilos de pes en poc temps, segons explica la seua filla. Cada vegada que empitjora ha d’acudir a Urgències, sovint de nit, perquè la recol·loquin. “Hem d’anar-hi molt sovint, hi som unes dos hores i li recol·loquen l’hèrnia, però mentre no faci necrosi ens envien cap a casa sense una solució definitiva i sense veure un especialista”, afirma. Té cita amb un dissabte vinent, però “és un cercle molt llarg que desgasta i posa en risc la seua salut i la seua dignitat”, valora.
“Veiem campanyes de la cura i el respecte als ancians, però per a moltes famílies contrasten amb una pràctica que deixa persones grans en situacions límit, sense una resposta adequada del sistema”, lamenta la filla del Joan. “No podem acceptar que la vida dels nostres padrins es dilueixi entre protocols i silencis”, conclou.
Les operacions d’hèrnia discal es mantenen al capdavant de les llistes d’espera amb més demores a Lleida, en què 92 pacients esperen una mitjana de 344 dies per a la intervenció, segons les últimes xifres oficials del departament de Salut corresponents a octubre. El temps mitjà ha baixat lleugerament en un mes, davant els 364 dies (gairebé un any) del setembre, i s’ha reduït significativament des del juliol, quan eren 412 dies (més d’un any i mig). Per a la resta d’hèrnies hi ha 316 pacients en espera al pla i 13 al Pirineu, que han d’esperar de mitjana 124 i 39 dies per operar-se, respectivament. Les prostatectomies, per la seua part, també es troben entre les cirurgies amb més demores, amb 182 pacients en llista que pateixen un temps mitjà d’espera de 115 dies. Al pla també destaquen els 325 dies d’espera per a 321 pacients que s’han d’operar del raquis (columna vertebral), mentre que al Pirineu sobresurten els 328 dies per a les excisions de lesions cutànies, amb 60 pacients en llista.
Salut garanteix terminis de 45 o 60 dies per a cirurgies oncològiques, i inferiors a 90 dies per a les cardíaques. La resta té terminis màxims de referència de 90, 180 o 365 dies.