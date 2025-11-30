PROGRAMES
La Paeria de Lleida fa un balanç "molt positiu" de la primera Nit de les Religions
El regidor de Drets Civils, Roberto Pino, destaca que "ha estat un espai de trobada" i que els encoratja a seguir treballant per una ciutat "més oberta"
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera edició de la Nit de les Religions a Lleida, i la Paeria en fa un balanç "molt positiu".
El regidor de Drets Civils, Roberto Pino, ha celebrat la bona resposta del públic, afirmant que la participació "confirma" que Lleida és una ciutat "que valora el diàleg, que entén la diversitat com una oportunitat i que aposta per trencar estereotips i construir convivència”.
Pino també ha declarat que la Nit de les Religions ha estat un espai de trobada que els "encoratja a seguir treballant per una Lleida més oberta, cohesionada i dialogant".
Entre les activitats programades, s'hi troba Missió possible: taller d'autosuficiència, realitzada a l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, on es va ensenyar com crear un kit d'emergència.
A l'Església de Sant Llorenç es va organitzar l'activitat Pedres que conviden a la trascendència, com una introducció al sentit religiós i simbòlic de l'església, acompanyada d'una explicació dels retaules de pedra a càrrec de Mar Pérez i Montserrat Macià.