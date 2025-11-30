INFRAESTRUCTURES
La partida de Montserrat de Lleida inaugura una nova carpa com a "punt de trobada"
L'estructura és desmuntable i s'ubica al costat del local social
La partida de Montserrat de Lleida ha inaugurat aquest diumenge una nova carpa desmuntable, situada al costat del local social. D'aquesta manera, l'Associació de Veïns podrà organitzar activitats a cobert.
L'estructura, ubicada entre la carretera N-240 i l'església, serà un espai on desenvolupar-hi activitats, ser un punt de trobada i de socialització, segons declaracions de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Afirma que és un espai molt important en les partides, on la gent es troba "més dispersa".
En la inauguració també hi ha assistit la presidenta de l’Associació de Veïns de Montserrat, Montserrat Casadellà, que ha agraït la feina de totes les persones que han fet possible la instauració de la carpa.
L'acte s'ha conclòs amb una rifa de productes de proximitat per part dels veïns, i també s'ha organitzat una caminada en benefici de La Marató de TV3, per la qual s'han recaptat 1.200€.