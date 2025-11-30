Presó per llançar un artefacte casolà sota una furgoneta dels Mossos
L’Audiència de Lleida ha condemnat a sis mesos de presó un home acusat de llançar un artefacte explosiu casolà sota d’una furgoneta dels Mossos d’Esquadra aparcada davant dels Jutjats de Lleida. Segons la sentència, els fets van tenir lloc el 5 de gener del 2021. L’artefacte no va arribar a prendre gràcies a l’acció d’una persona que va apagar el foc amb la mà. Un testimoni va facilitar una descripció de l’autor dels fets. Així mateix, la condemna també es basa en la declaració dels agents, que va permetre donar com a provada la identitat de l’acusat, a l’afirmar durant el judici que, després de visionar les càmeres de seguretat, no van dubtar de l’autoria del processat, a qui coneixien d’altres actuacions policials. Per tot això, el tribunal conclou “amb prou grau de certesa” o almenys “més enllà d’un dubte raonable”, que l’acusat va llançar una botella de vidre, que era un artefacte explosiu elaborat de forma casolana, contra un vehicle policial “amb ànim de causar un incendi”.
D’aquesta forma, l’Audiència confirma la pena per un delicte de danys en grau de temptativa imposada en primera instància pel Jutjat Penal 3 de Lleida i rebutja el recurs presentat en contra pel condemnat.
El mes d’agost passat, els Mossos d’Esquadra van arrestar a la Seu d’Urgell un home de 53 anys acusat de fabricar artefactes explosius casolans i deixar-ne dos, que no van arribar a detonar, davant d’edificis d’organismes públics. El detingut tenia antecedents policials i es va descartar un mòbil terrorista. Se’n va ordenar l’ingrés en un centre psiquiàtric.