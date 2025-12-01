Baixen els delictes a Lleida, però augmenten el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris amb violència
Segons dades del Ministeri d'Interior, fins aquest tercer trimestre hi ha hagut 16.710 delictes registrats a la província, un 2,5% menys que el 2024 en aquesta època
La majoria de delictes han disminuït a la província de Lleida durant els primers tres trimestres del 2025 respecte el 2024. En concret, el total d'incidències registrades ha baixat un 2,5%. Tot i això, la demarcació de Lleida ha experimentat un increment del 28,3% en delictes per tràfic de drogues durant el tercer trimestre del 2025, en comparació amb el mateix període de l'any passat. Les dades del balanç de criminalitat del Ministeri d'Interior mostren que aquests delictes han passat de 106 a 136 casos. A la capital lleidatana, l'augment és encara més significatiu, amb un 75% més de casos, passant de 20 a 35 delictes registrats entre gener i setembre.
Fins al setembre d'aquest 2025, la demarcació ha registrat tres homicidis consumats, un més que durant el mateix període del 2024. El primer va tenir lloc el 9 de maig als Alamús, quan un home va ser detingut per presumptament matar el seu pare. El segon cas es va produir a Tàrrega, on un jove de 18 anys va ser apunyalat per un menor de 17, i el tercer correspon a la mort d'un home a Lleida al setembre després d'una discussió relacionada amb gossos deslligats. Cal destacar que l'assassinat d'un mosso a Lleida a l'octubre a mans del seu exsogre no figura en aquest balanç, ja que l'informe només recull dades fins al setembre.
A més, s'han registrat 13 temptatives d'homicidi, una menys que l'any passat, representant una disminució del 7,1%. Pel que fa als delictes greus i menys greus de lesions, han experimentat un lleuger descens de l'1%, amb 198 casos documentats.
Augmenten els delictes sexuals i els robatoris amb violència
Els delictes contra la llibertat sexual han vist un increment del 14,4% a tota la demarcació, arribant als 239 casos fins al setembre de 2025. Dins d'aquesta categoria, destaquen les agressions sexuals amb penetració, que han augmentat un 8%, passant de 88 a 95 casos respecte al mateix període del 2024.
També s'ha detectat un augment significatiu en els robatoris amb violència i intimidació, que han crescut un 13,9%, amb 386 casos registrats enfront dels 339 de l'any anterior. Les estafes informàtiques han incrementat lleugerament un 1,4%, amb un total de 3.061 casos. En contrast, els robatoris amb força en domicilis han disminuït un 9,4%, quedant en 671 casos; els furts han baixat un 5,7%, amb 3.160 delictes; i les sostraccions de vehicles han caigut un 10,2%, amb 150 casos.
La ciutat de Lleida mostra tendències diferents
A la capital del Segrià, les infraccions penals han disminuït un 2,6% durant els nou primers mesos del 2025, sumant un total de 7.036 casos. A diferència de la resta de la demarcació, no s'ha registrat cap homicidi a la ciutat, tot i que s'han produït 9 temptatives, 3 més que al 2024. Els delictes greus i menys greus de lesions han augmentat un 12,5%, arribant als 72 casos.
Contràriament a la tendència general de la demarcació, els delictes contra la llibertat sexual a la ciutat de Lleida han disminuït un 1,2%, amb 84 casos (un menys que l'any anterior). No obstant això, les agressions sexuals amb penetració han crescut un 2,8%, amb 37 casos registrats, un més que el 2024.
Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat un 9,4% a la capital, mentre que els robatoris amb força en domicilis han experimentat una caiguda dràstica del 44,3%, passant de 278 a només 137 casos. Els furts també han disminuït un 3,7%, situant-se en 1.715 casos, i les sostraccions de vehicles han baixat un 15,1%, amb 73 incidents. Les estafes informàtiques han registrat una lleugera disminució, amb 1.030 casos, vuit menys que l'any passat.