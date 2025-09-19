Detingut un home per la mort del veí de Cappont després d'una disputa pels gossos que passejaven
Està acusat d'homicidi per imprudència greu després fer caure la víctima, que va anar a casa després de la caiguda i familiars el van portar a l’hospital, on va morir
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 36 anys com a presumpte autor de l'agressió al barri de Cappont de Lleida que va acabar amb la vida d'un altre home de 65 anys. L'arrestat està acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.
Tal i com va avançar SEGRE, els fets van passar el divendres 12 de setembre cap a les 05.30 hores al carrer Jaume II. Segons els Mossos d'Esquadra, la víctima passejava els seus tres gossos deslligats i un altre veí de la zona que anava amb dos gossos li va recriminar que no els portés amb corretja. Llavors van iniciar una discussió en què el detingut va sacsejar fortament la víctima i el va fer caure. Segons ha pogut saber SEGRE, la víctima s’hauria colpejat amb un ancoratge per aparcar bicicletes en caure. L’home es va aixecar i va ser fins el seu domicili, on va explicar als seus familiars el que havia passat i aquests el van portar a l’hospital Arnau de Vilanova, cosa que explica que no intervinguessin els Mossos d’Esquadra ni la Guàrdia Urbana o el Sistema d’Emergències Mèdiques. Un cop a l'hospital, li van diagnosticar cinc costelles trencades, una de les quals li havia perforat el pulmó. Tot i que van ingressar-lo d’urgència, l’home va acabar morint el 17 de setembre.
Arran del fet els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va permetre identificar el presumpte agressor, qui ha estat detingut aquest divendres a la tarda i que passarà aquest dissabte a disposició judicial a Lleida.