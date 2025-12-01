FINANCES
Entitats socials de Lleida accedeixen a finançament venent bons de CO2
Obtenen una compensació econòmica pel baix impacte ambiental de la seua activitat
Dos entitats lleidatanes del Tercer Sector, el Banc d’Aliments i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell han comercialitzat en l’última dècada mitjançant bons del programa públic PVComp més de 4.000 crèdits equivalents al mateix nombre de tones de CO2 l’emissió del qual, segons ha certificat per la Generalitat, s’ha evitat amb la seua activitat.
Dos entitats socials de Lleida, el Banc d’Aliments i la Fundació Sant Hospital de la Seu, comercialitzen mitjançant bons de CO2 el volum d’emissions que evita la seua activitat o l’aplicació de mesures per reduir el llançaments de GEI (gasos amb efecte d’hivernacle).
L’operativa, poc explorada en l’anomenat Tercer Sector, el que integren les entitats focalitzades en àrees de benestar social al marge de les administracions i el mercat, obre una via per millorar el finançament d’aquestes associacions, fundacions i ONG des de, precisament, l’Administració i l’empresa privada, que adquireixen aquests bons per equilibrar el sobrant de gasos amb efecte d’hivernacle que no arriben a compensar mitjançant altres accions com la reforestació de terrenys, el desplegament d’instal·lacions d’energies de fonts renovables, la millora de l'eficiència energètica o el finançament de dispositius de captura de carboni.
El Banc d’Aliments de Lleida és l’entitat que més ha explorat aquesta via, ja que ha participat en dos de les convocatòries del programa PVComp de la Generalitat. A la primera, desenvolupada entre 2017 i 2022, va col·locar bons per 1.636 crèdits equivalents al mateix nombre de tones de diòxid de carboni i a la segona, iniciada el 2022 i que segueix oberta, n'ha canalitzat 1.604. La suma se situa ja en les 3.240.
Les dos participacions estan vinculades a la “gestió d’excedents d’aliments” per evitar el “desaprofitament alimentari”. Es tracta del nucli de la seua activitat, que té la projecció més gran amb l’anomenat Gran Recapte, en el qual un estol de voluntaris recull menjar donat pels clients dels supermercats, malgrat que la canalització cap a llars amb necessitats d’aliments que anaven a ser rebutjats, ja siguin sobrants de la indústria o minves del comerç, es manté al llarg de tot l’any. La funcionalitat del Gran Recapte és fer provisió de cara a l’hivern.
PVComp ressenya que aquesta activitat “implica una reducció de les emissions de GEI a l’atmosfera, ja que els aliments seran aprofitats per persones que pertanyen a col·lectius vulnerables, i per tant no hi ha emissions associades a la gestió del menjar com a residu”.
La Fundació Sant Hospital va participar en el programa amb dos accions entre els anys 2016 i 2022 que li van permetre comercialitzar un total de 1.045 crèdits de CO2. El gruix d’aquest volum es va concentrar en la utilització d’una caldera de biomassa (1.036), mentre que l’ús d’un cotxe elèctric li va generar nou bons més.
“Un dels projectes consisteix en la substitució de les calderes de gasoil utilitzades per als circuits de calor de l’hospital per una caldera de biomassa alimentada amb estelles forestals de proximitat”, assenyala la documentació de PVComp, que conclou que “el projecte implica una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera, ja que es redueix el consum de combustibles fòssils”.
L’altre projecte, assenyala, “consisteix en la substitució del vehicle de gasoil per un vehicle elèctric alimentat per electricitat 100% renovable” que “fa el mateix servei” que cobria el reemplaçat, consistent a fer “desplaçaments al punt net de la Seu d’Urgell” per eliminar residus i trajectes de “repartiment de menjar” dins del seu programa d’atenció domiciliària.
“El projecte implica una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera, ja que es redueix el consum de combustibles fòssils”, conclou en aquest cas.
Hi ha una tercera participació d’origen lleidatà en el programa de compensació d’emissions, tot i que no es tracta d’una entitat del Tercer Sector sinó de l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), que va comercialitzar 114 crèdits equivalents al mateix nombre de tones de CO2 gràcies al seu projecte de “millora del comportament energètic dels edificis” municipals.
“Els aliments es tirarien si no els recuperéssim”
“Els aliments es llançarien si no els recuperéssim, i al fer-ho evitem l’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle que provocaria destruir-los”, explica Teresa Farré, directora del Banc d’Aliments de Lleida. L’entitat participa en el programa PVComp d’emissió de bons de carboni, la compra del qual permet a empreses i administracions compensar l’excés d’emissions que no equilibren per altres vies. Els crèdits de CO2 del Banc de Aliments han estat adquirits diversos anys per Aqualia per compensar les emissions de la depuradora de Lleida.
Des de l’any passat es comercialitzen, amb els d’altres entitats, amb un sistema de borsa que gestiona l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat. “Hi ha diversos bancs d’aliments catalans en el programa. Controlem els aliments que recuperem i després s’estima amb uns càlculs protocolitzats quant de CO2 evitem que s’emeti”, anota Farré. S’evita l’emissió d’entre una i dos tones de gasos amb efecte d’hivernacle (el càlcul varia en funció dels tipus) per cada mil quilos d’aliments que no acaben a l’abocador. “La nostra activitat té efectes socials, però també ambientals i d’altres tipus”, planteja Farré. El Banc d’Aliments de Lleida ha gestionat aquest any un total de 1.062 tones de menjar, el 60% de les quals recuperades, cosa que equival a haver evitat l’emissió de 300 a 600 tones de CO2. L’altre 40% l’han anat adquirint per equilibrar la dieta.