INFÀNCIA
Jornada Pediàtrics Lleida amb professionals de salut infantil
Més de 40 professionals de la salut especialitzats en pediatria van celebrar dissabte la Jornada Pediàtrics Lleida al Col·legi de Metges per compartir experiències i posar en comú coneixements actualitzats sobre la salut infantil. Els ponents van tractar temes de traumatologia, oftalmologia, salut mental, nutrició i investigació. Concretament, van abordar aspectes com les alteracions en el desenvolupament del llenguatge i la detecció de la conducta autolítica, entre d’altres.