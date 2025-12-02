EQUIPAMENTS
Això és el que costa llogar La Llotja de Lleida per un dia
Tot el complex té un preu de 20.000 euros i els seus auditoris surten per entre 1.300 i 4.100 euros. Ha acollit 285 esdeveniments aquest any amb 166.607 assistents
Qualsevol ciutadà que ho desitgi pot tenir a la seua disposició el teatre de la Llotja per 20.000 euros al dia. És el que costa llogar aquest equipament, segons les tarifes generals del 2026 pendents d'aprovar al consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions (CNC), l’ens que el gestiona.
L’auditori més gran, el Ricard Viñes, amb capacitat per a 1.000 persones, es pot utilitzar per 4.100 euros diaris; l’escenari, per 1.400, i el Leandre Cristòfol, que és més petit, per 2.000 euros al dia. D’altra banda, el hall principal costa 1.850 euros; el restaurant Davall, 1.700 euros, i la seua terrassa exterior, 1.680 euros. Els foyers laterals, anomenats Enric Granados i Maria-Mercè Marçal, costen 2.250 euros diaris i 1.700, respectivament, i la sala multifuncional, 2.750 euros.
Aquestes són les tarifes generals, però també hi ha una tarifa reduïda, anomenada social o prèmium, per als esdeveniments d’institucions, entitats socials o empresarials, acadèmies d’arts, ONG, centres educatius, associacions de veïns, sindicats, partits o empreses i entitats que hagin celebrat més de 4 esdeveniments a l’any a l’auditori principal. D’aquesta manera, lloguer tota la Llotja els sortiria per 15.000 euros al dia; l’auditori Ricard Viñes, per 3.350 euros; el Leandre Cristòfol, per 1.200, i arrendar els foyers laterals i la sala Martina Castells, entre 790 i 1.570 euros al dia.
D’altra banda, al consell d’administració del CNC també es va informar del balanç d’activitats i esdeveniments que ha acollit la Llotja aquest any. Fins al 30 de novembre l’espai ha estat la seu de 285 esdeveniments que han congregat 166.607 assistents, xifres que superen les del 2019, amb 185 actes i 110.732 persones, i 2024, amb 227 esdeveniments i 142.697 assistents. Per al primer semestre del 2026 preveuen allotjar 28 congressos i convencions, 2 fires, 62 espectacles teatrals, i 18 esdeveniments més.
Per la seua part, el Comú va mostrar preocupació per les deficiències en manteniment de la Llotja i la “inversió insuficient” en equipaments tècnics.