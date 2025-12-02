Cinc arrestats, quatre d'ells menors, per robar en una perfumeria a Lleida
En un establiment de l'Eix Comercial i haurien sostret perfums per valor de més de 900 euros
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar diumenge un total de cinc joves, quatre d’ells menors d’edat, com a presumptes autors d’un robatori un dia abans en una perfumeria de l’Eix Comercial. Un dels menors va ser arrestat durant la tarda de diumenge, com va informar aquest diari aquest dilluns, mentre que els altres ho van ser durant la nit. Haurien sostret perfums i colònies el valor estimat de les quals supera els 900 euros, segons van explicar ahir fonts municipals. Estan imputats per furt.
‘Vaga’ de subinspectors dels Mossos
D'altra banda, uns 300 subinspectors dels Mossos d’Esquadra no acudiran a la feina demà dimecres en senyal de protesta perquè consideren que no són retribuïts en relació amb la responsabilitat que assumeixen. Faran una jornada de protesta, similar a una vaga, però fent ús del seu dia de lliure disposició, per protestar contra la Direcció General de la Policia per no haver escoltat les seues queixes. Així, afirmen que hi ha sergents –un rang inferior– que cobren més.