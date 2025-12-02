POLÍTICA
El líder del PP a Lleida, Xavi Palau: "El 2027 l’alcaldia ens la disputarem Fèlix Larrosa i jo"
El líder del PP assegura en el seu esmorzar nadalenc amb els mitjans que aspiren a ser primera força i a gestionar la capital al costat de la ciutadania" | Afirma que "el socialisme lleidatà és a Game Over"
"El maig de 2027 l’alcaldia de Lleida la disputarem Xavi Palau i Fèlix Larrosa". Així de clar s’ha mostrat aquest matí el cap de l’oposició en la Paeria i del PP, Xavi Palau, en l’esmorzar amb els mitjans de comunicació que el seu partit ha celebrat en el Museu Morera per celebrar el Nadal.
En la seua intervenció, Palau ha assegurat que la seua candidatura serà la més votada en les municipals de 2027 i que em sento preparat per gestionar la ciutat i vull un govern en solitari, però parlaré amb tothom, hem de deixar enrere la política de sigles, com he fet jo, i defensar els interessos de Lleida". Ha destacat que la seua candidatura "vol governar al costat de la ciutadania, perquè som la candidatura del seny, l’ordre, la dignitat i la identitat."
En relació amb el govern municipal del PSC, ha assegurat que "el socialisme lleidatà és a Game Over, ha arribat al seu final, la gent està cansada de veure com les esquerres governen d’esquena a la ciutadania".
D’altra banda, Palau ha tret pit que des que va assumir la direcció del PP de Lleida ara fa 4 anys "hem sumat 377 nous afiliats, 84 dels quals són de noves generacions, el que demostra la força del partit i que la joventut tendeix a la dreta i ens elegeix a nosaltres". També ha remarcat que ja tenen 80 estructures locals a la província, "una xifra que no es veia des de fa 20 anys".
En relació amb la disputa del vot entre els partits de dretes, Palau ha recordat que "el 2019 estaca Ciutadans i Lleida va ser l’única ciutat en la qual van perdre regidors, el 2023 estaven també Vox i Valents, però guanyem vots i aconseguim ser segona força, la gent ha vist que som el vot útil a la dreta per preservar la nostra identitat lleidatana i tradicions".