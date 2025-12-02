Investigada una lleidatana per simular en el mateix dia el robatori i la pèrdua del seu mòbil
Va presentar denúncies davant dels Mossos a Lleida i davant de la Guàrdia Civil a Fraga
La Guàrdia Civil investiga una dona de 27 anys per simular el robatori del seu telèfon mòbil. Els fets van tenir lloc el 20 d'octubre, quan va denunciar davant d'aquest cos policial que un desconegut li havia robat el seu mòbil, valorat en 1.700 euros, al carrer a Fraga (Osca).
Després de les investigacions fetes pels agents, van comprovar que durant el matí del mateix dia de la denúncia, la dona havia interposat una primera denúncia per pèrdua del seu mòbil en una comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida. A més, van descobrir que l'empresa asseguradora del telèfon només cobria els casos de robatori amb violència, motiu pel qual la propietària va decidir denunciar de nou, però en un altre lloc i amb una altra història.
Finalment, a mitjans de novembre, es va investigar la titular del telèfon mòbil com a presumpta autora d'un delicte de simulació de delicte i un altre d'estafa. El cas s'ha remès al tribunal d'instància de guàrdia de Fraga i la dona s'haurà de personar quan l'autoritat judicial ho consideri.