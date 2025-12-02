SALUT
Salut crida a vacunar-se de la grip abans de les festes de Nadal
Per evitar un pic epidèmic durant els dies en què es produeixen més contactes socials. Obre la campanya a totes les edats i aconsella anar al CAP amb cita prèvia
Salut va obrir ahir la campanya de vacunació contra la grip a tota la població, més enllà dels grups de risc, i “esperem que més persones s’animin per evitar els pics epidèmics, sobretot ara que s’atansen les festes de Nadal” i es produeixen més contactes socials, va explicar el referent de vacunació del CAP Rambla Ferran, Marta Lorenzo. Va valorar que “la campanya ha funcionat bastant bé aquest any perquè l’hem avançat una mica, i la resposta de la població ha estat molt bona des del primer moment”, encara que va alertar que “el pic està començant i ja veiem els primers símptomes de grip a les consultes, sobretot en persones grans que estan en contacte amb nens petits”. Per tant, va cridar a vacunar-se també els nens i joves perquè no ho encomanin als ancians i la resta de persones vulnerables, que poden patir més complicacions.
Lorenzo va explicar que cada CAP té flexibilitat per gestionar la vacunació, i en el seu “preferim que les persones acudeixin amb cita prèvia, malgrat que sempre tenim buits disponibles per als que venen sense”, va afirmar. Va indicar que a Rambla Ferran vacunen un centenar de persones al dia de mitjana, de les quals una mica més de la meitat acudeixen expressament per aquesta raó, i més del 40% aprofiten per immunitzar-se quan acudeixen per un altre motiu.
La possibilitat d’acudir al centre sense cita per vacunar-se ha causat queixes entre les infermeres, que lamenten els constants retards a les consultes. De fet, algunes de Lleida participen avui en una manifestació unitària a Barcelona.
Incidència a l’alça
Espanya va entrar en fase epidèmica de la grip dijous passat, segons un informe de l’Institut de Salut Carlos III. Catalunya segueix en nivell baix, encara que Salut adverteix que la incidència ha començat a créixer abans del que és habitual i la tendència continua a l’alça, de forma més marcada que en temporades anteriors, tant en població pediàtrica com en adults”. Es preveu superar el nivell moderat en dos setmanes. A Lleida, els casos han pujat un 10% en una setmana, de 105 a 116, i a l’Alt Pirineu i Aran han baixat de 49 a 36.