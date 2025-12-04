Entitats de Lleida presenten una querella contra la infiltració policial a les organitzacions independentistes
La Baula, Endavant Ponent i Alerta Solidària creuen que no es va respectar la regulació i que es va fer servir per recopilar informació política
Les entitats Ateneu Cooperatiu la Baula, Endavant Ponent i Alerta Solidària han presentat aquest dijous una querella contra la infiltració policial en organitzacions independentistes a Lleida. La infiltració, que va durar dos anys i dos mesos (del setembre de 2019 al novembre de 2021) a través d’un agent del cos de Policia Nacional que es feia dir Joan Llobet, segons asseguren els denunciants, es va desenvolupar al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a l’organització Endavant i a l’Ateneu la Baula. Gerard Sala, portaveu d’Alerta Solidària, ha remarcat que la llei regula un tipus d’infiltrat que no coincideix amb el de Lleida, ja que mai s’ha aclarit quin “delicte” investigava i, per tant, dedueixen que es va fer per obtenir informació política.
La roda de premsa per explicar que s’ha presentat la querella als jutjats de Lleida s’ha fet precisament al davant de la subdelegació del govern espanyol. Sala ha remarcat que la infiltració policial només es pot produir quan hi ha uns “indicis clars de delicte” i que el de Lleida “no era el cas”. En aquest sentit, ha explicat que les organitzacions on el policia suposadament es va infiltrar van continuar desenvolupant la seva tasca pública, d’acció política, en el marc del procés d’independència.
Sala ha afegit que el que volen a través d’aquesta querella no només és fer la denúncia pública jurídica, sinó també preguntar per què “arribats en aquest punt ningú ha dimitit ni donat explicacions”. No només en clau de país sinó també en clau de ciutat de Lleida. Per les organitzacions independentistes, aquest cas representa una “greu vulneració dels nostres drets polítics” i l’han posat al mateix nivell d’altres de semblants als Països Catalans en ciutats com Girona, Barcelona o València.
L’advocada representant de les organitzacions, Mercè Jordana, ha concretat que a la querella s’han demanat determinades diligències, “algunes bastant importants”, com ara que s’identifiqui quina és l’escala de comandaments i quin tipus d’ordres es van donar perquè el policia es pogués infiltrar. Jordana ha afegit que els agradaria que, com a mínim, això s’esclarís a la vista que la infiltració s’hauria fet “obviant tota mena de normativa i previsió legal” previst pel Ministeri de l’Interior i la Comissaria Nacional de Policia.