Segueix en coma induït l'home que va rebre una brutal pallissa a la zona dels Vins de Lleida
Els Mossos continuen investigant la brutal pallissa i la víctima ha hagut de ser intervinguda dos vegades
Els Mossos continuen investigant la brutal pallissa a un home de 37 anys la matinada del 23 de novembre a la zona dels Vins. Per aquest cas ja ha estat detingut un adolescent de 17 anys (vegeu el SEGRE de dimarts). La víctima ha hagut de ser intervinguda dos vegades i estava ingressada en coma induït a l’UCI de l’Arnau de Vilanova.
Els Mossos d’Esquadra van arrestar a mitjans de la setmana passada un adolescent per la seua presumpta participació en la brutal pallissa a un home de 37 anys la matinada del passat 23 de novembre a la zona dels Vins.
La detenció va quedar sense efecte després que fos interrogat al ser menor d’edat encara que continua com a investigat a disposició del jutjat de Menors, segons va informar aquest dilluns a SEGRE un portaveu policial, que va afegir que la investigació segueix oberta, ja que l’agressió va ser comesa per diverses persones.
Per la seua part, la família del ferit demana col·laboració ciutadana i, si algú pot aportar informació, que es posi en contacte amb els Mossos. També mediten la possibilitat de convocar una concentració per exigir que es faci justícia.