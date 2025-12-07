Lleida obre el sorteig per participar a la Cavalcada de Reis 2026
La Paeria de Lleida ha obert un any més el sorteig públic adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 13 anys que vulguin participar a la Cavalcada de Reis de 2026. Enguany s’ofereixen 51 places per ocupar les carrosses de les Barques, dels Avions, del Tren i dels Dormilegues.
Per optar-hi, cal omplir la butlleta de sol·licitud i dipositar-la a l’urna instal·lada a la Casa dels Gegants (av. Blondel, 64) abans del 18 de desembre a les 14 h. El consistori recorda que el premi és personal i intransferible i que no s’acceptaran sol·licituds fora de termini ni duplicades.
El sorteig se celebrarà el mateix 18 de desembre de 2025, a les 18 h, a la Sala Alfred Perenya. Les famílies dels infants seleccionats rebran la confirmació de la plaça per correu electrònic. La resta de participants quedaran inscrits en una llista de reserva per cobrir possibles vacants.