EDUCACIÓ
Els docents diuen “prou!”
Professors i mestres, amb suport de la comunitat educativa, protesten en una vintena de centres de Lleida per exigir una rebaixa de les ràtios, més recursos, menys burocràcia i millors salaris. A l’escola Sant Jordi van protagonitzar una sonora cassolada
Els docents van celebrar ahir una nova jornada de protestes per tot Catalunya per reclamar més recursos, reducció de les ràtios a les aules, menys burocràcia i millors salaris. Unes mobilitzacions que es van portar a terme en una vintena de centres de la geografia lleidatana, però sens dubte la més sonora i massiva va ser la que van fer al col·legi Sant Jordi, on tots els alumnes i docents van sortir a l’aparcament del centre, que dona a la carretera N-230, amb cassoles, panderetes, tambors, xiulets i pancartes amb el lema Ja n’hi ha prou! + salaris, + recursos, - ràtios, - burocràcia.
La directora de l’escola Sant Jordi, Marta Casamiquela, va assenyalar que “ja fa temps que veiem que la qualitat del sistema públic educatiu està disminuint per falta de recursos i avui sortim al carrer en solidaritat amb tota la comunitat”. La protesta també la van protagonitzar els alumnes del centre “perquè estem fent amb ells un treball sobre els drets dels nens per conscienciar-los, a ells i a les famílies, de com els afecta que no es destinin els recursos necessaris a la docència, ja que ells són els màxims beneficiaris i tenen dret a una educació de qualitat”. Va advertir que “tenim una arribada massiva de nous alumnes que no podem atendre degudament, cada vegada n’hi ha més amb necessitats especials d’aprenentatge, un excés de burocràcia i unes ràtios molt elevades, sobretot a Secundària”. “No volem generar alarma, continuarem treballant el millor que puguem, però no arribarem al nivell de qualitat que volem sense més recursos”, va concloure la directora del Sant Jordi.
A més de Lleida ciutat, també hi va haver concentracions per reclamar millores per als docents en centres com l’institut Canigó d’Almacelles, on van fer una crida perquè se sumin a les protestes més centres. Per una altra banda, mestres i professors de les diferents escoles i instituts de Tàrrega es van concentrar davant dels seus centres pel mateix motiu, mentre que els docents de l’institut del Pont de Suert també van mostrar, a través d’un comunicat, el “descontentament” amb el departament d’Educació per la situació del sistema públic i la seua comunitat. A més de les protestes als centres, la jornada va culminar amb una concentració a les 18.00 hores davant la delegació de la Generalitat a Lleida, en la qual van tallar el trànsit durant uns minuts.