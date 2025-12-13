Luxe sense impostos: els productes més valuosos que poden travessar la frontera andorrana
La normativa duanera permet passar d’Andorra a Espanya determinats productes de luxe lliures d’impostos, independentment del seu preu, sempre que es respectin els límits de quantitat. Entre ells destaca el whisky escocès, del que es poden introduir fins un litre i mig de begudes amb més de 22 graus, equivalent a dos botelles de 75 centilitres. Algunes marques superen els cent euros per unitat.
El tabac és un altre dels grans beneficiats d’aquestes limitacions. La llei autoritza el pas de fins 75 purs, una xifra que, en el cas de cigarros exclusius com els Cohiba Behike 56 —un dels més cars del mercat—, pot assolir un valor proper als 18.750 euros.
Comarques
El contraban des d’Andorra es passa al luxe amb els rellotges de gamma alta
EDUARDO BAYONA
També el perfum francès figura entre els productes més cotitzats. El límit per travessar la frontera sense pagar impostos és de 75 grams, una quantitat que pot superar àmpliament els mil euros en fragàncies d’alta gamma com Goodnight Kiss de Roja o Valiant de Boadicea.