Lleida impulsa el talent jove amb una nova edició del programa Buc-Lab 2026
L’Ajuntament de Lleida i els Bucs d’Assaig El Mercat han posat en marxa la setena edició de Buc-Lab 2026, el programa d’acompanyament artístic adreçat a joves músics emergents de la ciutat. La iniciativa ofereix suport intensiu, assessorament professional i accés a les instal·lacions dels Bucs d’Assaig a grups i solistes residents a Lleida, amb l’objectiu de fomentar el talent local i el creixement artístic dels joves lleidatans.
La convocatòria s’adreça a músics d’entre 14 i 30 anys, amb projectes de cançons pròpies i potencial de desenvolupament. En el cas de grups, almenys el 50% dels integrants han de residir a la ciutat. La inscripció és gratuïta i es pot fer en línia fins al 16 de gener, aportant tres cançons originals, un vídeo i la documentació requerida.
El programa inclou diverses fases, des de l’audició inicial fins a la producció musical i la preparació d’actuacions en directe, amb la possibilitat d’enregistrar una maqueta, un EP o un videoclip. Un jurat d’experts seleccionarà fins a dues propostes per formar part del Buc-Lab 2026, valorant la qualitat, l’originalitat i la projecció artística dels projectes.