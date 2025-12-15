Detingudes dues persones més per l'apunyalament en una baralla tumultuària al Clot de les Granotes de Lleida
L'agressió amb arma blanca va començar a l'entrada d'un bar musical i va culminar en un carrer proper quan les víctimes intentaven fugir
Els Mossos d'Esquadra han arrestat quatre homes i una dona, d'entre 19 i 49 anys, i un menor d'edat, acusats presumptament d'un delicte de lesions amb participació en una baralla tumultuària i temptativa d'homicidi dolós amb un apunyalament. Els fets van tenir lloc al Clot de les Granotes de Lleida en un incident que va deixar una persona greument ferida per arma blanca.
L'agressió amb arma blanca es va produir la matinada del 18 d'octubre. Va ser a un home que es trobava a la rampa d'accés d'un aparcament de la plaça del Clot, tal i com va avançar SEGRE. Els serveis d'emergència van socórrer la víctima, que va ser traslladada en estat greu a l'hospital. Segons van declarar dos amics de la persona ferida, l'incident s'havia iniciat quan intentaven accedir a un bar musical situat a l'avinguda Alcalde Porqueres, on van ser colpejats sense motiu aparent.
Quan les víctimes intentaven marxar del lloc, un grup de persones els va començar a perseguir i agredir fins que un dels agressors va apunyalar una de les víctimes. La Unitat d'Investigació de l'ABP Segrià va assumir la investigació i va començar a recopilar informació de testimonis, de l'entorn del bar musical i de les càmeres de seguretat dels establiments per on havien passat durant la fugida.
Control policial al local nocturn
Per complementar la investigació i davant altres incidents ocorreguts al mateix establiment, a finals de novembre es va realitzar un control al local en qüestió. Durant aquesta operació es van identificar 72 persones i es van aixecar 7 actes: tres per tinença d'armes blanques, tres més per possessió de substàncies estupefaents i una per desobediència als agents de l'autoritat.
Detencions escalonades dels presumptes agressors
Després de recopilar tota la informació necessària, el 2 de desembre es van efectuar les primeres detencions. Es va arrestar un home de 49 anys que suposadament hauria iniciat l'agressió a la porta de l'establiment, tot i que no va participar en l'atac posterior. També van ser detinguts dos homes, de 27 i 32 anys, i una dona de 25 anys, que presumptament haurien perseguit i agredit les víctimes.
Dos dies més tard, el 4 de desembre, els agents van detenir un jove de 19 anys, i finalment, el 9 de desembre, es va procedir a l'arrest d'un menor d'edat en relació amb els mateixos fets.
Un dels detinguts va quedar en llibertat després de prestar declaració a comissaria, el menor va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la resta van ser posats a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Segons han informat fonts policials, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en els propers dies.