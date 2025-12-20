URBANISME
Així millorarà el centre històric de Lleida amb el Pla de Barris
Rep una subvenció de 12,5 milions d'euros
El pla del Barri Antic de Lleida, que rebrà 12,5 milions, inclou 29 accions per a la transformació urbanística i social amb una inversió de 25 milions en cinc anys. “És una molt bona notícia per al barri, que veurà un impuls important en el desenvolupament del seu pla integral, però també per a Lleida, que recuperarà el cor de la ciutat”, va celebrar l’alcalde, Fèlix Larrosa.
El pla s’iniciarà el 2026 i una de les primeres actuacions serà el parc de Sant Martí al solar de l’antiga comissaria de la Policia. La més important, amb 6,3 milions d’inversió, es denomina Santa Teresa ecosistema creatiu: un espai residencial per a col·lectius culturals amb un bosc urbà on ara està el mercat. També es crearà el centre d’interpretació de les termes romanes de Cardenal Remolins, amb una inversió de 3,2 milions.
A l’antiga escola Cervantes s’ubicarà el Centre de Normalització Lingüística, es renaturalitzaran Sant Martí i Santa Cecília, la part baixa del Turó de la Seu Vella i l’entorn del Centre d’Art La Panera.
Es reformaran els carrers Cavallers, Tallada, Múrcia i Caldereries, s’adequarà la Cuirassa i es potenciarà el dipòsit del Pla de l’Aigua, es pacificarà el trànsit en carrers estrets i es reforçarà la videovigilància en nou punts.
Un equip d’acció comunitària treballarà amb els col·lectius vulnerables i es promourà l’obertura de locals tancats i l’emprenedoria. A més, hi haurà inclusió laboral amb formació en hostaleria i un viver 4.0, entre altres accions.