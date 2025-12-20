SUCCESSOS
Dos detinguts per lesions, un per maltractament i l’altre per robatori a Lleida
La Urbana va portar a terme diverses detencions dijous a la nit i ahir a la matinada. A més del presumpte autor d’un apunyalament, dos joves de 21 i 22 anys van ser arrestats al carrer Galera a les 20.05 hores per un delicte de lesions.
Mentrestant, un jove de 26 anys va ser detingut al carrer del Carme per un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar, després que l’avís es rebés a les 1.30 hores.
D’altra banda, un jove de 18 anys va ser arrestat per temptativa de robatori a l’interior d’un vehicle.