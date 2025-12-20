SEGRE

AGROTECNIO

Gustavo Slafer, premiat pel govern de l’Argentina

L’entrega del premi.

L’entrega del premi.

Redacció

Gustavo Slafer, investigador d’Agrotecnio i professor de la Universitat de Lleida (UdL), ha estat distingit amb el Premi Arrels 2025, que atorga el ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació de l’Argentina a científics d’aquest país amb una trajectòria destacada fora.

El guardó va ser entregat dijous al consolat de l’Argentina a Barcelona, en un acte en format híbrid amb la participació de la Cancelleria argentina i de diversos consolats.

Aquest premi té per objectiu enfortir els vincles entre la comunitat científica argentina a l’exterior i el sistema nacional d’investigació, promovent la cooperació internacional i la transferència de coneixement.

Així, Slafer és investigador ICREA a l’escola d’Agrònoms, referent en l’estudi del rendiment dels cultius extensius.

