AGROTECNIO
Gustavo Slafer, premiat pel govern de l’Argentina
Gustavo Slafer, investigador d’Agrotecnio i professor de la Universitat de Lleida (UdL), ha estat distingit amb el Premi Arrels 2025, que atorga el ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació de l’Argentina a científics d’aquest país amb una trajectòria destacada fora.
El guardó va ser entregat dijous al consolat de l’Argentina a Barcelona, en un acte en format híbrid amb la participació de la Cancelleria argentina i de diversos consolats.
Aquest premi té per objectiu enfortir els vincles entre la comunitat científica argentina a l’exterior i el sistema nacional d’investigació, promovent la cooperació internacional i la transferència de coneixement.
Així, Slafer és investigador ICREA a l’escola d’Agrònoms, referent en l’estudi del rendiment dels cultius extensius.