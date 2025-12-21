Bona afluència comercial aquest diumenge a Lleida
Lleida registra gran afluència comercial aquest diumenge, 21 de desembre de 2025, amb l'Eix Comercial obert. Montse Eritja preveu compres de Nadal d'última hora.
Aquest diumenge, dia festiu d'apertura comercial, a l'Eix Comercial de Lleida hi ha notable afluència de públic i compradors. La majoria dels establiments comercials de la zona es troben operatius, acollint a nombrosos ciutadans que aprofiten la jornada per realitzar les seves compres de Nadal d'última hora. Segons ha declarat Montse Eritja, presidenta de l'associació de comerciants, s'espera que l'activitat s'intensifiqui durant la tarda, amb una previsió d'increment significatiu de visitants.
Eritja ha subratllat que els compradors ja van directament a la recerca dels regals nadalencs.
Mercats i activitats addicionals
Més enllà de l'activitat a l'Eix Comercial, l'oferta per als visitants de Lleida es veu enriquida per la presència de diversos espais temàtics. El Mercat de l'Hort a la plaça Sant Joan ofereix productes frescos i de proximitat, mentre que el mercat d'antiguitats de Rambla Ferran atrau els amants dels objectes amb història. Aquests s'afegeixen als ja consolidats mercadets de Nadal i fires temàtiques que ambienten diferents punts de la ciutat, creant un atractiu diversificat per a tots els públics durant aquestes dates festives.